Pomezia, aggiornamento Coronavirus: aumentano i guariti e diminuiscono le persone positive (Di martedì 28 luglio 2020) Pomezia, stando all’ultimo aggiornamento del comune il totale delle persone guarite sale a 68. Scendono a 5 le persone positive, di cui 4 sono in isolamento domiciliare mentre 1 è ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma. Invece nuovi casi registrati sono due e riguardano rispettivamente un uomo di 64 anni ed un altro di 54. 25 infine i concittadini che pur non risultando positivi sono in isolamento precauzionale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

AnnaMar74773335 : RT @ZuccalaAdriano: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: salgono a 68 i cittadini guariti, 5 le persone positive Due i nuovi casi regist… - CorriereCitta : Pomezia, aggiornamento Coronavirus: aumentano i guariti e diminuiscono le persone positive - ZuccalaAdriano : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: salgono a 68 i cittadini guariti, 5 le persone positive Due i nuovi casi re… - Comune_Pomezia : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: salgono a 68 i cittadini guariti, 5 le persone positive. Salgono a 68 i citt… - aurora_pianese : RT @ZuccalaAdriano: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: salgono a 63 i cittadini guariti, 8 le persone positive. Il nuovo caso registra… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia aggiornamento Pomezia, aggiornamento Coronavirus: aumentano i guariti e diminuiscono le persone positive Il Corriere della Città Pomezia, aggiornamento Coronavirus: aumentano i guariti e diminuiscono le persone positive

Pomezia, stando all’ultimo aggiornamento del comune il totale delle persone guarite sale a 68. Scendono a 5 le persone positive, di cui 4 sono in isolamento domiciliare mentre 1 è ricoverata ...

Coronavirus: nessun caso in provincia, 13 nel Lazio di cui 8 dall'estero

Nel Lazio sono oggi 13 i casi di covid e un decesso. Otto di questi sono contagi di importazione: uno dal Bangladesh, due dalla Spagna, due dall’Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall’Egitto e un cas ...

Pomezia, stando all’ultimo aggiornamento del comune il totale delle persone guarite sale a 68. Scendono a 5 le persone positive, di cui 4 sono in isolamento domiciliare mentre 1 è ricoverata ...Nel Lazio sono oggi 13 i casi di covid e un decesso. Otto di questi sono contagi di importazione: uno dal Bangladesh, due dalla Spagna, due dall’Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall’Egitto e un cas ...