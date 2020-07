Parma-Atalanta, D’Aversa: “Pareggio già stretto, ma parliamo addirittura di una sconfitta” (Di martedì 28 luglio 2020) “Abbiamo creato tanto, c’è il dispiacere per l’ingenuità nel primo gol dove la palla è passata in mezzo alla barriera. Il pareggio sarebbe già stato stretto ma stiamo commentando addirittura una sconfitta”. Questo il rammarico di Roberto D’Aversa dopo la rimonta subita dal Parma contro l’Atalanta nella penultima giornata di Serie A. “Sulla prestazione non posso rimproverare nulla ma quando si perde una partita del genere c’è sempre qualcosa su cui ragionare – ha proseguito il tecnico gialloblu a Sky Sport – Nonostante l’obiettivo fosse la salvezza, in un paio di partite si potevano fare quattro o cinque punti in più che ci avrebbero permesso di affrontare il campionato in maniera diversa. Non abbiamo mai cercato ... Leggi su sportface

