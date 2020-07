Oppo A72 5G, ufficiale la variante dello smartphone di fascia media: tante novità, non tutte positive (Di martedì 28 luglio 2020) Il produttore cinese Oppo ha annunciato ufficialmente l’A72 5G, versione con supporto alle reti mobili di ultima generazione dello smartphone di fascia media annunciato qualche mese fa. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare però, tra i due modelli non cambia solo la connettività: sono infatti diversi gli elementi che differiscono dal predecessore. Andiamo per ordine. Oppo A72 5G anzitutto è basato sul processore mediaTek Dimensity 720 – annunciato pochi giorni fa dal produttore taiwanese – in luogo del precedente Qualcomm Snapdragon 665. Ad esso inoltre sono ora abbinati 8 GB di RAM anziché 4 come nel modello di base e sempre 128 GB di memoria interna. Invariato anche il display, che resta un ... Leggi su ilfattoquotidiano

