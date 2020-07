"Nel vuoto ti senti un eroe, ma serve testa" (Di martedì 28 luglio 2020) Il jumper Marco Milanese: chi improvvisa rischia. "I social hanno avvicinato troppe persone incaute". Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : ENTE FANTASMA Per le produzioni di cinema e tv 1,5 milioni nel 2013, la metà nel 2017. Il Friuli dà tre finanziamen… - LoredanaRiccard : Le parole che ci vengono dette con cattiveria,con l’intento di sconvolgerci e ferirci,si dissolvono,scompaiono nel… - DemoSinergia : RT @aforista_l: Quindi il 12 aprile, nel Duomo di Milano vuoto, #Bocelli ha cantato 'Amazing Grace' per commemorare i morti per #Covid_19 c… - Elettra03125933 : RT @aforista_l: Quindi il 12 aprile, nel Duomo di Milano vuoto, #Bocelli ha cantato 'Amazing Grace' per commemorare i morti per #Covid_19 c… - AnnaMrc2015 : RT @IostoconTarabas: Quando sogni di cadere nel vuoto. -

Ultime Notizie dalla rete : Nel vuoto "Nel vuoto ti senti un eroe, ma serve testa" QUOTIDIANO.NET Il candidato della Lega si fa attendere

La Lega sarà in corsa alle Amministrative del 20 e 21 settembre. Domenica un gazebo è stato allestito in piazza per il tesseramento e per testimoniare l’impegno del Carroccio. "Nei prossimi giorni ann ...

"Nel vuoto ti senti un eroe, ma serve testa"

"Fare base jumping non è una roulette russa". Per il friulano Marco Milanese, guida alpina di 33 anni e grande appassionato di salti nel vuoto (ne ha già fatti oltre 380), è tutta una questione di tes ...

La Lega sarà in corsa alle Amministrative del 20 e 21 settembre. Domenica un gazebo è stato allestito in piazza per il tesseramento e per testimoniare l’impegno del Carroccio. "Nei prossimi giorni ann ..."Fare base jumping non è una roulette russa". Per il friulano Marco Milanese, guida alpina di 33 anni e grande appassionato di salti nel vuoto (ne ha già fatti oltre 380), è tutta una questione di tes ...