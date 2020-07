Nancy Brilli al mare in forma smagliante ma è scontro con un utente: “Vecchia” (Di martedì 28 luglio 2020) Una Nancy Brilli versione “sirenetta” quella che si mostra su Instagram contornata da un paesaggio rurale e marino che può solamente incorniciarla. Scatti che non passano inosservati agli occhi degli utenti social che non indugiano a complimentarsi con l’attrice per la forma fisica invidiabile sebbene, qualche invidioso, non manchi mai, messo immediatamente a tacere. Nancy Brilli sirenetta sulla costa: lo scatto con un fisico da urlo “Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera“, sono le parole che l’attrice Nancy Brilli pone a didascalia di una sequenza di foto che la ritrae in riva al mare, in costume e con una forma fisica impeccabile. ... Leggi su thesocialpost

