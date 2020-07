Meteo, record di caldo in Alto Adige: +35°C a Gargazzone, è la giornata più calda dell’estate 2020 finora (Di martedì 28 luglio 2020) Quella odierna e’ stata la giornata piu’ calda di questa estate in Alto Adige. Lo testimoniano i +35°C raggiunti a Gargazzone, tra Bolzano e Merano e i +30°C raggiunti nelle localita’ considerate tradizionalmente ‘fresche’, come Brunico, Silandro e Vipiteno. Secondo il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin il picco dell’ondata di caldo sara’ raggiunta tra venerdi’ e sabato. Poi le temperature torneranno a scendere leggermente.L'articolo Meteo, record di caldo in Alto Adige: +35°C a Gargazzone, è la giornata più calda dell’estate 2020 ... Leggi su meteoweb.eu

