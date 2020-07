Ma perché?!”. Beautiful, pubblico italiano su tutte le furie dopo la decisione Mediaset (Di martedì 28 luglio 2020) Notizie devastanti per tutti i fan di Beautiful. È definitivo: programmazione sospesa per il mese di agosto. Mediaset non ha permesso possibilità di appello e ha scelto di sospendere la programmazione. Dunque niente Beautiful in uno dei mesi più caldi dell’anno: Hope, Steffy, Liam e compagnia bella si godranno le meritate vacanze. Al posto di Beautiful subentrerà Una vita. I telespettatori, in merito alla questione, sono più agitati che mai, furiosi poiché la trama era giunta ad un punto di svolta, qualcosa di veramente importante stava per essere svelato. Beautiful non tornerà in tv prima della fine di agosto, così nemmeno questa estate in Italia si saprà la grande rivelazione che riguarda Beth, la figlia di Hope e Liam. Ma non ... Leggi su caffeinamagazine

