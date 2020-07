L’orso M49 scappa per la seconda volta. Magari la politica si deciderà a cambiare strategia (Di martedì 28 luglio 2020) Dunque, sembrava che la storia di M49, alias Papillon, si fosse conclusa con la condanna all’ergastolo nel recinto del Casteller, parco faunistico inserito nel contesto cittadino di Trento. Invece, imprevedibilmente, come tutto ciò che riguarda la Natura, lui ha dimostrato la sua potenza e la sua enorme voglia di vivere la sua vita in libertà. Ha scavalcato, nuovamente, il recinto elettrificato incluso nell’area e poi divelto la recinzione esterna, dandosi alla “fuga da Fugatti”, per la seconda volta. Mi immagino le facce degli addetti, quando sul monitor di controllo del segnale del radiocollare di Papillon è apparso il puntino al di fuori della recinzione. Sorpresa! L’orso fa di nuovo l’orso e scappa, in barba a tutti. Se ne torna nei boschi della Marzola, montagna che sovrasta ... Leggi su ilfattoquotidiano

