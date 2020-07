Intervista Running – Marco Menegardi “L’arrivo al Passatore come una scena di Star Wars” (Di martedì 28 luglio 2020) Medico nella vita, runner di lunghe per hobby. Marco Menegardi, atleta lombardo capace di vincere nel 2019 la 100km del Passatore, si racconta in questa lunga Intervista esclusiva. Dai primi approcci allo sport “Ho giocato a calcio e pallavolo, poi mi sono dedicato alla corsa”, fino al trionfo inaspettato sul traguardo di Faenza alla prima partecipazione “Pensavo e speravo di poter far bene, ma la vittoria è stata un po’ una sorpresa anche per me”. Una gara pazzesca, con una rimonta incredibile nella seconda parte “Sono partito con cautela perché è una gara lunga, bisogna distribuire bene le forze. Glu ultimi due chilometri sono stati incredibili”. Leggi su sportface

