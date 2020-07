Inter, Marotta fa chiarezza sul sogno Messi: “parliamo di un’icona, vi dico cosa c’è di vero” (Di martedì 28 luglio 2020) Un’utopia più che un sogno, un desiderio di difficile realizzazione, nonostante le ultime indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi. Beppe Marotta allontana Lionel Messi dall’Inter, l’argentino non è nei radar nerazzurri, sia per il suo legame con il Barcellona che per il suo elevato costo. Foto Getty / Vincenzo LombardoL’amministratore delegato della società di Suning lo ha ribadito ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Napoli: “parliamo di un’icona, un desiderio che tutti hanno. Rimane nella categoria dei pensieri, la foto di oggi è solo un gioco e certamente non è stata una mia idea. La famiglia Suning ha già iniettato diversi milioni nella società, ma realisticamente credo che nessuna squadra italiana sia in grado di ... Leggi su sportfair

