Indagine Regione e camici, la sanzione dell’Anac quando Fontana non dichiarò il suo patrimonio (Di martedì 28 luglio 2020) Senza omissione, sarebbe emersa la somma scudata. L’atto non presentato nel 2016 era relativo all’anno precedente. Fu multato: mille euro Leggi su corriere

SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, la Regione avvia indagine su gestione emergenza - angiuoniluigi : RT @Corriere: Regione e camici, la sanzione dell’Anac quando Fontana non dichiarò il patrimonio - mmarilli38 : RT @Teresat14547770: Attilio Fontana, Vittorio Feltri solidarizza con il governatore: 'Indagano il presidente per prendersi la Regione' htt… - Corriere : Regione e camici, la sanzione dell’Anac quando Fontana non dichiarò il patrimonio - SaracomemeSara : RT @Teresat14547770: Attilio Fontana, Vittorio Feltri solidarizza con il governatore: 'Indagano il presidente per prendersi la Regione' htt… -