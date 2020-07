I primi ospiti del MEI 2020: da Tosca a Piero Pelù ecco chi sarà a Faenza (Di martedì 28 luglio 2020) Sono stati annunciati i primi ospiti del MEI 2020 in programma il 2, 3 e 4 ottobre a Faenza (Ravenna). Il MEI – Meeting Etichette Indipendenti è la più importante rassegna della musica indipendente italiana e ogni anno accoglie numerosi artisti italiani e professionisti del settore a Faenza per 3 giorni all'insegna della musica. Tanti saranno gli ospiti anche quest'anno. Tra i primi nomi ci sono Piero Pelù e Tosca. Sabato 3 ottobre sarà presente Piero Pelù per ritirare un premio speciale per la sua carriera. L'artista festeggia i suoi 40 anni di carriera e al MEI riceverà un omaggio per aver portato il rock alternative italiano ai vertici ... Leggi su optimagazine

