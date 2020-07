I flussi migratori sono una prerogativa del futuro, l’Europa deve farsene una ragione (Di martedì 28 luglio 2020) Arriverà anche l’esercito in Sicilia, dopo che negli ultimi giorni è salita la tensione sul tema migratorio. La ministra dell’interno Luciana Lamorgese ha annunciato che invierà i militari dell’operazione Strade Sicure e una nave-quarantena, dopo che diverse persone sono fuggite dai centri di accoglienza dileguandosi nelle campagne dell’isola. Se la politica populista punta il dito contro i fuggitivi paragonandoli a criminali che evadono dalle prigioni in cui stanno scontando la loro pena, la realtà è un’altra. I centri sono stracolmi, basti pensare che quello di Lampedusa ha una capienza di 95 persone ma ne ospita oggi 726. E la fuga di innocenti non è altro che un gesto esasperato di chi si ritrova in stanze pollaio, riempite all’eccesso in un momento in cui ... Leggi su wired

agorarai : 'L'isola continua a vivere la sua vita turistica nonostante gli sbarchi. I flussi migratori dalla Tunisia sono molt… - Viminale : Il ministro #Lamorgese in visita a #Lampedusa. Il ringraziamento e la gratitudine alla comunità locale e agli opera… - sentonyiwobi : ?? COMUNICATO STAMPA: SBARCHI INCONTROLLATI, DA GOVERNO SOLO PROPAGANDA ?? - PDPiemonte : Il segretario del @pdnetwork @nzingaretti sollecita il governo a cambiare rotta e pensare a una nuova strategia di… - globalistIT : Patronaggio: 'I flussi migratori dalla Tunisia creano problemi di ordine pubblico' -