Halo Infinite ottiene un artbook già disponibile per il preordine (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo molte anticipazioni, la scorsa settimana abbiamo potuto dare un primo sguardo ad Halo Infinite, il prossimo capitolo dell'iconica serie che vedrà il ritorno di Master Chief. Anche se il gameplay mostrato durante l'Xbox Games Showcase ha fatto storcere il naso a molti (e ad altri ha consentito di creare esilaranti meme), i fan della serie non aspettano altro che mettere le mani sul gioco. Nell'attesa dell'uscita potete anche preordinare l'artbook dedicato proprio ad Halo Infinite.Distribuito da Dark Horse Comics, è ora possibile accedere ai preorder di The Art of Halo Infinite. Il libro è composto da circa 200 pagine e promette tonnellate di nuove concept art dal gioco a Master Chief, ad altri personaggi, insieme a tutte le armi e i veicoli che ... Leggi su eurogamer

InstantGamingES : Domino’s Pizza trolea a Halo Infinite ?? - WEREWOLFMAN67 : RT @poopchamber0: Halo infinite warfare - JariCod1 : RT @InstantGamingES: Domino’s Pizza trolea a Halo Infinite ?? - NotoiG : RT @poopchamber0: Halo infinite warfare - xombit : Domino’s Pizza trolea a Halo Infinite -