Granchio fantasma, il predatore ora è predato (Di martedì 28 luglio 2020) Le coste della Sicilia sono teatro della “ricolonizzazione” da parte del Granchio fantasma (Ocypode cursor) che da predatore ora è predato Da oltre un decennio le coste meridionali e sud orientali della Sicilia sono teatro della “ricolonizzazione” da parte del Granchio fantasma (Ocypode cursor), che dopo millenni sta riconquistando gli areali perduti a causa di cambiamenti… L'articolo Granchio fantasma, il predatore ora è predato Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

