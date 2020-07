Governo ultime notizie: Conte chiede proroga stato di emergenza (Di martedì 28 luglio 2020) Governo ultime notizie: ormai si parla da diverse settimane della possibilità di prorogare lo stato d’emergenza in Italia a causa della crisi sanitaria da Covid-19 e di tutti quei provvedimenti che dureranno anche oltre il naturale termine della situazione di emergenza, che attualmente cade ancora venerdì 31 luglio. L’idea originaria di prolungare lo stato di emergenza fino a fine anno, quindi fino al 31 dicembre 2020, sembra ormai essere del tutto tramontata. Alla fine si è deciso per un compromesso, ovvero andare a metà strada tra il 31 luglio, data della scadenza naturale, e il 31 dicembre: la data X sarà dunque il 31 ottobre. Governo ultime ... Leggi su termometropolitico

La Banca d’Italia lancia la propria sfida al governo giallorosso. Secondo Via Venti Settembre, “per il nostro Paese inizia ora un percorso tutt’altro che agevole. Andranno delineati in tempi rapidi pr ...La ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha recentemente dato notizia che il governo starebbe ipotizzano il prolungamento dell’indennità Covid (Bonus 600 euro) anche per i mes ...