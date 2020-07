Gomorra e gli Emmy, Salvatore Esposito: "Il mio più grande rammarico" (Di martedì 28 luglio 2020) Salvatore Esposito, l'interprete di Genny Savastano in Gomorra ha parlato degli Emmy e della popolarità della serie negli USA. Gomorra agli Emmy? Magari, ma al momento non è possibile, ha spiegato Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano nella serie targata Sky, per "una questione legata ai diritti e ai problemi di distribuzione negli USA. Questo è un mio grande rammarico." "Vorrei rivendicare per Gomorra il diritto di partecipare agli Emmy, di ricevere premi internazionali" - ha detto Esposito qualche giorno fa, durante il panel all'UltraPop Festival e alla vigilia delle nomination agli Emmy 2020 - "Sarebbe bello che ... Leggi su movieplayer

Salvatore Esposito, l'interprete di Genny Savastano in Gomorra ha parlato degli Emmy e della popolarità della serie negli USA. Gomorra agli Emmy? Magari, ma al momento non è possibile, ha spiegato Sal ...

Salvatore Esposito, l'interprete di Genny Savastano in Gomorra ha parlato degli Emmy e della popolarità della serie negli USA. Gomorra agli Emmy? Magari, ma al momento non è possibile, ha spiegato Sal ...