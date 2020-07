Fuorigrotta, tragico scontro frontale tra due scooter: morto un 21enne (Di martedì 28 luglio 2020) Cronaca di Napoli: un ragazzo di 21 anni è morto in seguito allo scontro frontale tra due scooter in via Terracina (nel quartiere Fuorigrotta). Tragedia ieri sera, lunedì 27 luglio, nel quartiere di Fuorigrotta, dove un 21enne è morto in seguito al violento impatto frontale tra due scooter. L’incidente è avvenuto verso le 22.30 in … Leggi su 2anews

