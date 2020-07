Flavio Briatore pizzicato con una ragazza: 46 anni di differenza (foto) (Di martedì 28 luglio 2020) Il celebre imprenditore del divertimento di lusso Flavio Briatore è tornato a far notizia a causa di alcune immagini rubate dai paparazzi del settimanale di gossip Chi, che lo hanno pizzicato a Porto Cervo in compagnia di una bella ed avvenente ragazza. Stando a quanto riferito dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’imprenditore si è … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Gigi281100 : Flavio Briatore beccato in barca con una nuova amica, la 24enne Maria Ludovica Campana - SalvoBulgarella : RT @fanpage: Flavio Briatore fa nuove amicizie a Porto Cervo. Ecco chi è la sua nuovissima amica 24enne - ErmesMoras1 : RT @SecolodItalia1: Flavio Briatore: «Al governo sono tutti ragazzini che non hanno fatto e non sanno fare un cavolo» - GiusiLaGina : RT @Iperbole_: 'Il Governo vive in una bolla, non ha idea di cosa sia la vita reale'. A dirlo è Flavio #Briatore, uno che nella 'vita real… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Flavio Briatore fa nuove amicizie a Porto Cervo. Ecco chi è la sua nuovissima amica 24enne -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci terrorizza Flavio Briatore: "Il mio nome? Lo fanno da anni". Tumulto a Mediaset Liberoquotidiano.it Maria Ludovica Campana è la nuova fidanzata di Flavio Briatore?/ Beccati in barca…

Flavio Briatore beccato dal settimanale Chi in compagnia di Maria Ludovica Campana. Un’amica che l’imprenditore avrebbe conosciuto in Sardegna dove, nella sua bellissima villa, si sta godendo il sole, ...

Flavio Briatore con Maria Ludovica Campana, nuova fiamma 24enne FOTO

Flavio Briatore con Maria Ludovica Campana, la sua nuova fiamma di 24 anni. Il settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 29 luglio mostra i due insieme in barca.

Flavio Briatore beccato dal settimanale Chi in compagnia di Maria Ludovica Campana. Un’amica che l’imprenditore avrebbe conosciuto in Sardegna dove, nella sua bellissima villa, si sta godendo il sole, ...Flavio Briatore con Maria Ludovica Campana, la sua nuova fiamma di 24 anni. Il settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 29 luglio mostra i due insieme in barca.