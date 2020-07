Coronavirus, “nel Lazio 10 nuovi casi di cui 6 d’importazione” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) – Oggi nel Lazio “registriamo 10 casi e un decesso. Di questi, sei sono casi di importazione: si tratta di due soggetti di nazionalità del Bangladesh, uno dalla Spagna, uno dalla Turchia, uno dalla Romania e uno da Santo Domingo. Due casi sono legati a screening in fase di pre-ospedalizzazzione”. Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.“Ad oggi i casi di importazione nel Lazio sono provenienti da ben 26 Paesi diversi – rileva D’Amato – Da domani inizieranno i test su base volontaria presso il terminal bus a Tiburtina. E’ pronta l’ordinanza”, sottolinea l’assessore. In dettaglio, nella Asl Roma 1 si ... Leggi su calcioweb.eu

