Bocelli risponde alle polemiche sull’intervento in Senato: “Sono stato frainteso” (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli ha voluto chiarire la sua posizione sull’emergenza Covid ed ha spiegato che le sue parole sono state fraintese. L’intervento di Andrea Bocelli durante il convegno sul Covid in Senato ha generato una dura reazione da parte degli italiani. Il cantante, infatti, ha detto di sentirsi positivo al momento sull’emergenza ed ha aggiunto che … L'articolo Bocelli risponde alle polemiche sull’intervento in Senato: “Sono stato frainteso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

HuffPostItalia : Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto' - carloamberti : RT @HuffPostItalia: Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto' - ve10ve : RT @HuffPostItalia: Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto' - bassi_danilo : RT @HuffPostItalia: Fedez risponde a Bocelli: 'Gli presento il mio amico: 18 anni e un trapianto ai polmoni subìto' - alegra8253 : RT @PeterCiaccio1: @etiamomnes @PierluigiBattis Cioè, come dice Orwell, “tutti sono uguali, ma qualcuno (cioè Bocelli) è più uguale degli a… -