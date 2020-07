ABI: richieste a Fondo Garanzia superati i 60 miliardi (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala che hanno superato i 60 miliardi di Euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per 904 mila domande pervenute, di cui 774 mila per finanziamenti fino a 30 mila Euro, per 15,3 miliardi di Euro. L’impegno delle banche per la ripresa prosegue anche in tante altre forme, giorno per giorno. Leggi su quifinanza

FedericoDinca : Secondo i dati comunicati da #Abi, sono circa 890mila le domande pervenute dalle banche per il #FondoGaranzia, per… - fez983 : RT @FedericoDinca: Secondo i dati comunicati da #Abi, sono circa 890mila le domande pervenute dalle banche per il #FondoGaranzia, per compl… - vasco97273 : RT @FedericoDinca: Secondo i dati comunicati da #Abi, sono circa 890mila le domande pervenute dalle banche per il #FondoGaranzia, per compl… - milena_vireca : RT @FedericoDinca: Secondo i dati comunicati da #Abi, sono circa 890mila le domande pervenute dalle banche per il #FondoGaranzia, per compl… - BabbaiFabry : RT @FedericoDinca: Secondo i dati comunicati da #Abi, sono circa 890mila le domande pervenute dalle banche per il #FondoGaranzia, per compl… -

Ultime Notizie dalla rete : ABI richieste ABI: richieste a Fondo Garanzia superati i 60 miliardi Teleborsa ABI: richieste a Fondo Garanzia superati i 60 miliardi

(Teleborsa) - L'ABI segnala che hanno superato i 60 miliardi di Euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per 904 mila domande pervenute, di cui 774 mila per finanziamenti fino ...

Mutuo prima casa: sospensione più facile delle rate

Interviene l’associazione delle banche: se Consap non risponde sull’accettazione della domanda dopo 20 giorni, si applica il silenzio-assenso. L’Associazione bancaria italiana (Abi) conferma la formul ...

(Teleborsa) - L'ABI segnala che hanno superato i 60 miliardi di Euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per 904 mila domande pervenute, di cui 774 mila per finanziamenti fino ...Interviene l’associazione delle banche: se Consap non risponde sull’accettazione della domanda dopo 20 giorni, si applica il silenzio-assenso. L’Associazione bancaria italiana (Abi) conferma la formul ...