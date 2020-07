Xbox Series X in un nuovo evento ad agosto? Parla Phil Spencer (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre la risposta all'Xbox Games Showcase di luglio non è stata esattamente esaltante, i fan sono ancora affamati di informazioni e vogliono sapere di più su Xbox Series X e sui suoi giochi. Ancora più entusiasta di condividere informazioni sembra essere Microsoft, a quanto pare. Phil Spencer ha recentemente accennato alla possibilità che altre notizie su Xbox arriveranno abbastanza presto. In particolare, il boss di Xbox ha detto che novità potrebbero arrivare ad agosto, il che farebbe pensare a un nuovo evento dedicato alla next-gen.I commenti di Spencer arrivano tramite un'intervista con il canale Youtube iJustine. Verso la fine dell'intervista, mentre si ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series CrossfireX: il trailer mostrato girava su PC e non su Xbox Series X Tom's Hardware Italia Hyper Scape sarà disponibile al lancio di PS5 e Xbox Series X

Poche settimane fa Hyper Scape ha iniziato la beta gratuita ed era stato mostrato durante l’Ubisoft Forward. È notizia recente, invece, che Hyper Scape sarà disponibile dal Day One di entrambe le cons ...

Yakuza: Like a Dragon – nuovo trailer, confermate versioni PS5 e Xbox Series X

Yakuza: Like a Dragon si è mostrato in un nuovo trailer chiamato “Heroes of Tomorrow”. Il trailer è completamente sottotitolato in italiano e addirittura doppiato in inglese, cosa che non accadeva dal ...

