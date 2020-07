Suicidio assistito di Davide Trentini, assolti Cappato e Mina Welby: "Il fatto non sussiste" (Di lunedì 27 luglio 2020) Orlando Sacchelli Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente copresidente e il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, sono stati assolti dall'accusa di istigazione e aiuto al Suicidio per la morte di Davide Trentini (avvenuta il 13 aprile 2017) perché il fatto non sussiste Il Suicidio assistito irrompe di nuovo al centro del dibattito politico italiano. Ancora una volta per un processo. Durante quello in corso a Massa per la morte di Davide Trentini, avvenuta in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017, Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dall'accusa di istigazione e ... Leggi su ilgiornale

