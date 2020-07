Sparatoria a Miami: dichiarata morta cerebralmente una bambina di 7 anni (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci troviamo a Miami, negli Stati Uniti. Una Sparatoria ha scosso la città, lasciandosi alle spalle molto dolore. Scopriamo insieme che cosa è accaduto. Gli interi Stati Uniti sono sotto choc di fronte al recente avvenimento. È accaduto tutto nell’isolato 2900 di Northwest 51st Street, nella zona di Brownsville, a Miami. Subito poco dopo le … Leggi su viagginews

