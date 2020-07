Pordenone-Salernitana 1-1: friuliani ai playoff (Di lunedì 27 luglio 2020) Risultato storico quello ottenuto dalla matricola Pordenone che, battendo la Salernitana, si guadagna l’accesso nei playoff dopo una sola stagione nella cadetteria. Nulla da fare, invece, per i granata le cui speranze di seguire i friulani si riducono di molto. La Partita Granata con il 3-5-2 nel quale la coppia d’attacco è formata da Gondo e Giannetti. In difesa, davanti a Vannucchi, agiscono Aya, Heartaux e Jarozinskj. A centrocampo, Dzczek, Capezzi e Di Tacchio con Cicerelli e Curcio sugli esterni. I friulani rispondono con il 4-3-1-2: dinanzi a Di Gregorio, Almici, Barison, Gasbarro e Bassoli formano il pacchetto difensivo. In avanti, Gavazzi è il rifinitore alle spalle di Ciurria e Bocalon Subito pericosi i padroni di casa con una indecisione di Dzczek che libera Pobega il quale serve ... Leggi su sport.periodicodaily

