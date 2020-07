Omicidio-suicidio a Portici: uccide la compagna a coltellate e si lancia dal balcone di casa (Di lunedì 27 luglio 2020) Omicidio-suicidio nel cuore di Portici. Nella tarda serata Giovanni Fabbrocini, 65enne porticese, ha colpito con diversi fendenti la compagna convivente Maria Adalgisa Nicolai, 58 anni, prima di... Leggi su ilmattino

007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Omicidio-suicidio a Portici: uccide la compagna a coltellate e si lancia dal balcone di casa - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: 'Noi non ci lasceremo proprio mai' Suicidio? Omicidio? Chiara non si arrende, deve arrivare fino in fondo per scoprire… - RadiocorriereTv : 'Noi non ci lasceremo proprio mai' Suicidio? Omicidio? Chiara non si arrende, deve arrivare fino in fondo per scopr… - gff10000 : @fiorenzotegola @Corriere o imbecille ! .... 'suicidare' tra virgolette significa ammazzare e far sembrare l'omicid… - SelvaggiPa : RT @marioadinolfi: Al Tg dei Penultimi: ancora un omicidio suicidio coniugale provocato dal collasso post Covid, ma Repubblica lo tratta co… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio suicidio Omicidio-suicidio a Portici: uccide la compagna a coltellate e si lancia dal balcone di casa Il Mattino Coronavirus, l’analisi di Science: i bambini che si infettano di meno e i danni del lockdown. Remuzzi: “Far ripartire subito le scuole”

Mentre in Europa alcuni paesi hanno già riaperto le scuole e in Italia già da maggio c’era chi chiedeva di riaprire per i ragazzi e i bambini più penalizzati una lunga analisi della rivista Science po ...

Coronavirus, studio Science: ecco perché la scuola può ripartire subito

Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha visitato l'istituto comprensivo Riccardo Massa, nella periferia nord-ovest di Milano. Ad accoglierla il dirigente scolastico, Milena Piscozzo, e il diri ...

Mentre in Europa alcuni paesi hanno già riaperto le scuole e in Italia già da maggio c’era chi chiedeva di riaprire per i ragazzi e i bambini più penalizzati una lunga analisi della rivista Science po ...Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha visitato l'istituto comprensivo Riccardo Massa, nella periferia nord-ovest di Milano. Ad accoglierla il dirigente scolastico, Milena Piscozzo, e il diri ...