Ma quello «umiliato e offeso» dal lockdown è lo stesso Bocelli che si era commosso per il concerto in solitaria al Duomo? (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel giorno di Pasqua 2020, quando Andrea Bocelli ha intonato Amazing Grace nel Duomo di Milano deserto, in una città che in quegli stessi istanti faceva i conti con il picco del coronavirus, mai ci saremmo aspettati che – soltanto tre mesi dopo – il noto cantante italiano definisse «umiliante e offensivo» quel lockdown che è stato la salvezza di centinaia di migliaia di italiani. Eppure, è successo: al Senato, come vi abbiamo raccontato, Andrea Bocelli ha affermato anche di aver violato il lockdown perché riteneva intollerabile la limitazione alle libertà personali. LEGGI ANCHE > Bocelli ha avuto il coronavirus e ha donato il plasma per la ricerca: «Grazie a Dio non sono un politico» ... Leggi su giornalettismo

