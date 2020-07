Juventus campione, Emre Can ricorda: “Un privilegio giocare con voi” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nono scudetto consecutivo per la Juventus. I bianconeri difendono il titolo con successo anche quest'anno, mantenendo un'imbattibilità che risale ormai dal 2012. Nemmeno il lockdown ha frenato le ambizioni della Vecchia Signora, cinica e precisa nei momenti cruciali del campionato. Ne sa qualcosa Emre Can, ex centrocampista della società torinese.caption id="attachment 926191" align="alignnone" width="1024" Borussia Dortmund Emre Can (getty images)/captionDEDICAProprio Emre Can omaggia la sua vecchia squadra con un post su Instagram: "Forza Juve! Congratulazioni a tutti alla Juventus per aver vinto un altro titolo di Serie A! È stato un privilegio indossare la famosa maglia bianca e nere e aver fatto parte di un meraviglioso club storico. Fino alla ... Leggi su itasportpress

