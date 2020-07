Iachini sul rigore: «L’arbitro ha toccato la palla…» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Beppe Iachini ha commentato amareggiato la sconfitta della Fiorentina contro la Roma all’Olimpico. Le sue parole Beppe Iachini ha commentato amareggiato la sconfitta della Fiorentina contro alla Roma all’Olimpico. Queste le sue parole. «Non discuto se l’intervento è giusto o no, ma l’arbitro deviando la palla in favore di un giocatore della Roma, la palla andava scodellata. Gli ho detto se si poteva andare a rivederla al Var perché l’avevo vista da lontano, poi ho sbagliato ad esagerare con le proteste». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato così, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro la Roma: "Io con la società ho un ottimo rapporto e ho cercato di arrivare il prima possibile al no ...Due gol di Veretout su rigore, l’ex che a Firenze ha scoperto l’Italia e la Serie A, avvicinano la Roma al minimo obiettivo stagionale: la qualificazione diretta in Europa League. La vittoria per 2-1 ...