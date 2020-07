Fiumicino, sequestrato cantiere navale adibito a discarica abusiva (Di lunedì 27 luglio 2020) Era stata adibita a discarica abusiva di rifiuti un’area demaniale di 1.500 mq. concessa a una società attiva nella cantieristica navale, situata a Fiumicino, in prossimità della darsena, sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai militari della Capitaneria di Porto della capitale. L’area è stata individuata nel corso di un sopralluogo congiunto finalizzato alla prevenzione e alla repressione di violazioni in materia di polizia demaniale e ambientale sul territorio di Fiumicino. Durante la perlustrazione della vicina darsena, all’interno di un cantiere navale, è stata notata la presenza di un’enorme mole di rifiuti speciali altamente inquinanti, tra cui materiale ferroso, imballaggi, vernici di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

