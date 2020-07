Eutanasia, Mina Welby e Marco Cappato assolti per il caso Trentini (Di lunedì 27 luglio 2020) Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dalla corte di assise di Massa perche il fatto non sussiste dall’accusa di aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini, il 53enne malato di Sla deceduto il 13 luglio 2017 in una clinica Svizzera. Nel dispositivo della sentenza la corte d’assise ha assolto Mina Welby e Marco Cappato perche il fatto non sussiste riguardo all’istigazione al suicidio e perchè il fatto non costituisce reato riguardo all’aiuto al suicidio.La richiesta dalla procura: Una condanna a 3 anni e 4 mesi per Mina Welby e Marco Cappato, accusati di aiuto al suicidio: è quanto chiesto dal pm ... Leggi su huffingtonpost

