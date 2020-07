Di questo passo il surriscaldamento globale è inevitabile. Lo studio: la temperatura della Terra salirà di 4 gradi in 50 anni (Di lunedì 27 luglio 2020) Se l’attuale emissione di anidride carbonica continuasse allo stesso ritmo i danni al pianeta sarebbero irreversibili. La conferma arriva da uno studio pubblicato dalla rivista Reviews of Geophysics. Gli scienziati affermano che se le attività umane – come la combustione di petrolio, gas e carbone, insieme alla deforestazione – dovessero proseguire agli stessi livelli, la temperatura media globale della Terrà aumenterebbe molto probabilmente oltre i 2.3 e 4.5 gradi. Una stima che si avvicina alla prima fatta nel 1979 – in quello che è diventato noto come il report Charley – in cui il rischio di surriscaldamento del pianeta era compreso tra gli 1,5 e 4,5 gradi. Un range che i ricercatori hanno ... Leggi su open.online

Pontifex_it : Il vero pellegrino è capace di andare al passo della persona più lenta. E Gesù è capace di questo. Gesù è il nostro… - M5S_Europa : Al #ConsiglioEuropeo il premier #Conte ha negoziato magistralmente, ma è solo il primo passo: ora dobbiamo usare be… - Giugy_88 : E anche Bocelli fa schifo. 2020 ti prego basta perché di questo passo mi resterà solo il gatto, tutti gli altri can… - ticchiolina : RT @insopportabile: Di questo passo stare su twitter rientrerà nella categoria bondage. - insopportabile : Di questo passo stare su twitter rientrerà nella categoria bondage. -

Ultime Notizie dalla rete : questo passo Di questo passo il surriscaldamento globale è inevitabile. Lo studio: la temperatura della Terra salirà di 4 gradi in 50 anni Open Fabio Mereu è il nuovo presidente di Confartigianato Sud Sardegna

Fabio Mereu è il nuovo Presidente di Confartigianato del Sud Sardegna, l’Associazione artigiana che raggruppa le imprese artigiane delle ex province di Cagliari, Sulcis e Medio Campidano. Prende il po ...

C’è un nuovo boom di migranti? E rischiamo un aumento di contagi? (la risposta è no)

È scattata una nuova «invasione» di migranti? «No, gli sbrachi stanno aumentando, ma sempre su numeri complessivi molto bassi». E perché proprio ora? «Perché stiamo recuperando i mesi di stop del Covi ...

Fabio Mereu è il nuovo Presidente di Confartigianato del Sud Sardegna, l’Associazione artigiana che raggruppa le imprese artigiane delle ex province di Cagliari, Sulcis e Medio Campidano. Prende il po ...È scattata una nuova «invasione» di migranti? «No, gli sbrachi stanno aumentando, ma sempre su numeri complessivi molto bassi». E perché proprio ora? «Perché stiamo recuperando i mesi di stop del Covi ...