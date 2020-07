Champions League, Mediaset trasmetterà in chiaro alcune gare della final-eight: il programma completo (Di lunedì 27 luglio 2020) Ancora un paio di settimane circa d'attesa e la Champions League tornerà finalmente in campo dopo essere stata temporaneamente interrotta lo scorso marzo a causa dell'espandersi del Coronavirus in gran parte d'Europa. A questo riguardo Mediaset ha annunciato ufficialmente che verranno trasmesse in chiaro su Canale 5 alcune gare. L’emittente di Cologno Monzese trasmetterà le partite di ritorno degli ottavi di finale di Juventus e Napoli che venerdì 7 agosto e sabato 8 se la vedranno... Leggi su 90min

juventusfc : Sarri ?? «La Champions League è affascinante, ma la competizione più indicativa sul lavoro stagionale di una squadra… - SkySport : Champions, il calendario partita per partita - Antonio_Tajani : Abbiamo portato a casa un altro #scudetto ???? Ora dritti verso la champions league! #FinoAllaFine #ForzaJuventus - junews24com : Allegri: «Bravi perché pazienti, ma in attacco...» - - genovesergio76 : Eurosport : Juventus, elongazione per Paulo Dybala: la sua presenza col Lione è a rischio - -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario delle partite: date e orari Sky Sport Cagliari-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus, fresca di nono Scudetto consecutivo, affronta un Cagliari da tempo senza assilli di classifica. Sardi ampiamente salvi e lontanissimi dalla zona Europa, che in un finale senza ambizioni s ...

Juventus, comunicato UFFICIALE | Ecco le condizioni di Dybala e Danilo

La Juventus ha reso noti gli esiti degli esami di Dybala e Danilo: ecco le condizioni dell’attaccante argentino in vista della Champions L’atteso report medico sulle condizioni di Paulo Dybala è arriv ...

La Juventus, fresca di nono Scudetto consecutivo, affronta un Cagliari da tempo senza assilli di classifica. Sardi ampiamente salvi e lontanissimi dalla zona Europa, che in un finale senza ambizioni s ...La Juventus ha reso noti gli esiti degli esami di Dybala e Danilo: ecco le condizioni dell’attaccante argentino in vista della Champions L’atteso report medico sulle condizioni di Paulo Dybala è arriv ...