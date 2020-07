Caserma Levante, l’ex comandante non risponde al Gip. Trans lo accusa: "Io minacciata" (Di lunedì 27 luglio 2020) Il maresciallo dell’Arma comandante fino alla scorsa settimana della Caserma dei carabinieri Levante di Piacenza, sotto sequestro dopo l'indagine sui militari presunti infedeli (accusati tra l’altro a vario titolo di reati come spaccio di droga, estorsione e tortura), non ha risposto al gip. I Carabinieri Gomorra di Piacenza, Ilaria Cucchi: 'Troppi casi, basta. Mi auguro si vada fino in fondo' La sorella di Stefano Cucchi: "Il problema è nel sistema" "In questa fase abbiamo preferito non rispondere, valuteremo se essere sentiti più avanti" ha affermato il legale dell’ex comandante che però qualcosa l’ha detta ai giornalisti: "Come volete che mi senta dopo 30 di onorata carriera? Non ho mai ... Leggi su blogo

Giovanna Corsale – La vicenda della catena di arresti che vede coinvolti alcuni Carabinieri della Caserma Levante di Piacenza e gli stessi vertici locali dell’Arma ha sconvolto l’intero Paese. Una del ...

