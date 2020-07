Bettini: Raggi non avrà mai sostegno del Pd (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Ho visto che Dagospia ritorna su un fatto assolutamente non vero: che sarei per un ticket a Roma Raggi-Morassut. Ho gia’ detto nel modo piu’ chiaro che l’esperienza della giunta Raggi e’ stata molto negativa e che il Pd mai potrebbe sostenere o arrivare a un compromesso con l’attuale sindaca. Per quanto riguarda il Pd, secondo la mia opinione, e’ inutile inseguire scenari improbabili. Credo che si debba tranquillamente andare ad una competizione, spero utile e leale, attraverso il metodo delle primarie.” “Infine, su tutto mi esprimo sempre con chiarezza, forse sbagliando, pubblicamente e assumendomi di fronte all’opinione pubblica le mie responsabilita’. Su Roma ho gia’ dato. Non sostengo candidati e non influenzo soluzioni. Circa la linea del Pd, mai come in questo ... Leggi su romadailynews

