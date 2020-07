"Allora siete forti". Scudetto-Juve, la battuta di Sarri negli spogliatoi: tutta la rabbia del mister (Di lunedì 27 luglio 2020) Juventus campione d'Italia. Per la nona volta consecutiva. Roba da leggenda. Scudetto vinto da Maurizio Sarri, mister molto contestato nel corso di questa sua prima stagione in bianconero e atteso al bivio-Champions League. mister, forse, anche in discussione. Ed è in questo contesto che va inquadrata una battuta dell'allenatore toscano, carpita nel corso dei festeggiamenti nello spogliatoio dopo la vittoria-Scudetto sulla Sampdoria. "Se avete vinto con me, siete forti", ha detto Sarri, per poi confermare le parole anche davanti ai giornalisti. Insomma, una battuta sarcastica e pungente, con la quale l'allenatore prova a scrollarsi di dosso le molte critiche, forse anche ... Leggi su liberoquotidiano

"Se avete vinto con me, siete forti", ha detto Sarri, per poi confermare le parole anche davanti ai giornalisti. Insomma, una battuta sarcastica e pungente, con la quale l'allenatore prova a ...

