Tina Cipollari furiosa per le fake news sul suo conto: ‘Buffoni e pagliacci’ (Di domenica 26 luglio 2020) Tina Cipollari ha smentito categoricamente il riavvicinamento all’ex marito Kikò Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne si è arrabbiata moltissimo, facendo nomi e cognomi Il gossip su Tina Cipollari Da qualche giorno il settimanale DiPiù ha diffuso l’indiscrezione che Tina Cipollari sarebbe tornata single. Tra lei e Vincenzo, i quali hanno una storia di due anni, avrebbero trascorso la quarantena separati e dopo il lockdown non si sarebbero neanche incontrati. Ma la rivista ha anche detto che la fine della sua relazione ha un motivo ben preciso, ovvero il riavvicinamento in corso tra Tina e l’ex martio Kikò Nalli. Ricordiamo, infatti, che Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono ... Leggi su kontrokultura

