Renzi: “In autunno la crisi sarà tale che i soldi del Mes s’imporranno da soli” (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA – “Io penso che non saranno Zingaretti o Renzi a imporre il Mes, lo fara’ la realta’. In autunno la crisi sara’ tale che i soldi del Salvastati s’imporranno da soli. Del resto se lei ha un mutuo di 30 anni,da 1000 euro al mese, e gliene offrono uno da 15 anni a 500 euro , rifiuterebbe?”. Cosi’ il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un’intervista a ‘la Repubblica’. Il Mes, insiste Renzi, “serve, ha vincoli inferiori al Recovery Fund ed e’ frenato da obiezioni ideologiche”.BASTA SUSSIDI, SONO IL METADONE DELL’ECONOMIA Leggi su dire

fattoquotidiano : Renzi insiste: “Sul referendum avevamo ragione noi, serviva all’Italia”. Poi gongola: “Io sono uno che i giochi in… - AMorelliMilano : Dopo il Consiglio Ue abbiamo assistito alla festa di #Monti e #Boldrini, #Zingaretti e #Renzi. Purtroppo non è la f… - fattoquotidiano : NON C'È DI CHE Roma. Ieri pomeriggio una tempesta solare di magnitudo 5 ha temporaneamente messo fuori uso l’ego di… - 1UnPassante : @AdryWebber Se qualcosa bolle in pentola, è nelle previsioni sui numeri che bisogna guardare, per capirne la fattib… - CarloneDaniela : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Diceva che i senatori sono inutili e ora è senatore. Diceva che avrebbe dato le dimissioni dalla politi… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi “In Scuola: Renzi, 'barricate se non riaprono il 14 settembre' Affaritaliani.it