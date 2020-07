Non dirlo al mio capo 2, in replica la seconda puntata con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale (Di domenica 26 luglio 2020) Continuano su Rai 1 le repliche della seconda stagione di Non dirlo al mio capo, la fiction che vede protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. La seconda puntata va in onda domenica 26 luglio alle 21.25. Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni trama seconda puntata Episodio 3: Di chi è la colpa Nina ha scoperto che la donna con cui Enrico ha avuto una relazione è Lisa ed è pronta a vendicarsi. Massimo affronta il suo primo caso, ma dovrà lavorarci con Cassandra, l’assistente di Nina appena giunta da Londra, con la quale il giovane avvocato ha già fatto conoscenza. Nel frattempo Perla cerca di mettere ì bastoni ... Leggi su tvzap.kataweb

SimoPillon : Col pdl #Zan rischio la galera per #omofobia se dico che questa dei trans che si mettono ad allattare è una schifez… - ItaliaViva : Il #MES ha una condizionalità inferiore ai prestiti del recovery fund. Se non si ha il coraggio di dirlo si sta men… - RealEmisKilla : So che non è molto patriottico dirlo, ma Marquez è di un altro pianeta, letteralmente. No words. - fiore_croix : @AngeloBraga2 Il problema sono i soldi. Anche i controllori sono corrotti. Spiace davvero dirlo ma a Piacenza è andata così. E non solo... - stoccheropaolo : RT @FlintCapitano: Non è l'allenatore adatto alla Juventus FC. Spiace dirlo, ma è troppo evidente. -