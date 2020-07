Napoli-Sassuolo 2-0, prima rete in Serie A per Hysaj (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo 193 partite in azzurro arriva la prima gioia per Hysaj , il cui destro scoccato all'8' apre le marcature contro un Sassuolo caparbio e sfortunato: sono infatti ben 4 le reti annullate per ... Leggi su quotidiano

InvictosSomos : FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo.… - DiMarzio : #NapoliSassuolo - Record di gol annullati a #DeZerbi - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - news24_napoli : Napoli-Sassuolo 2-0, le pagelle: Hysaj in serata sì, Djuricic insidioso… - GoTotheJek : RT @SerieA_Lawas: Napoli 2-0 Sassuolo 4 gol Sassuolo dianulir oleh VAR. -