MotoGP GP Andalusia 2020, Vinales: “Ho sbagliato l’attacco in curva 1” (Di domenica 26 luglio 2020) “Nel primo giro ho cercato di superare Quartararo per avere strada libera ma sono andato largo, dopodiché non ho potuto fare più nulla. Ho sbagliato l’attacco in curva 1 altrimenti sarebbe stata una gara diversa per me”. Maverick Vinales, secondo al Gran Premio di Andalusia, vede il bicchiere mezzo vuoto a fronte del dominio espresso da Fabio Quartararo. “Oggi con questo caldo era impossibile respirare – ha aggiunto il pilota spagnolo della Yamaha -. Dietro di Rossi non riuscivo a respirare, ero totalmente cotto. Mi sono staccato e ho risparmiato le forze per attaccare nuovamente negli ultimi giri”. Leggi su sportface

