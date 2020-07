Milan, Rafael Leao contro Pioli? Il portoghese mette like a commenti contro il tecnico – FOTO (Di domenica 26 luglio 2020) A Rafael Leao non sono piaciute le parole che Stefano Pioli gli ha riservato nel post partita di Milan-Atalanta Nel post partita di Milan-Atalanta Stefano Pioli ha parlato così di Rafael Leao: «Secondo me è giusto avere aspettative alte visto che ha un potenziale incredibile. Sta crescendo, in allenamento fa molto meglio di quello che fa in partite ma arriverà. Il potenziale c’è ma credo che possa fare di più. Ha le qualità per spaccare le partite, sarà un giocatore che l’anno prossimo dovrà per forza esplodere». Post lockdown l’attaccante è partito titolare solo contro il Parma mentre le altre volte è sempre subentrato ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Milan Rafael Leao e i “like” sibillini ad alcuni post contro Pioli - #Milan #Rafael #“like” #sibillini - sportface2016 : #Milan, Rafael #Leao e i 'like' sibillini: il calciatore sembra non gradire l'atteggiamento di #Pioli nei suoi conf… - sportli26181512 : Leao deciso: 'Continuiamo imbattuti': Rafael Leao, entrato bene in Milan-Atalanta dalla panchina, è intervenuto su… - CalcioNews24 : Pioli: «Mi auguro di lavorare ancora con Ibra. Rafael Leao? Potenziale incredibile» - news24_napoli : Pioli: «Mi auguro di lavorare ancora con Ibra. Rafael Leao? Potenziale… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Rafael Milan, Rafael Leao ei "like" sibillini ad alcuni post contro Pioli Sportface.it Calciomercato Milan, addio Fiorentina: occasione rossonera

Con la permanenza di Zlatan Ibrahimovic, ipotesi che sta prendendo sempre più quota, al Milan serve comunque un attaccante. Un centravanti da fare crescere alla spalle dello svedese. Rafael Leao è, in ...

Giudice Sportivo Serie A: quattro squalificati. Pesanti assenze per Inter-Napoli

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle prime partite della 36a giornata del campionato di Serie A, disputate tra venerdì con l'anticipo Milan-Atalanta e sabato. Sono quattro i ca ...

Con la permanenza di Zlatan Ibrahimovic, ipotesi che sta prendendo sempre più quota, al Milan serve comunque un attaccante. Un centravanti da fare crescere alla spalle dello svedese. Rafael Leao è, in ...Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle prime partite della 36a giornata del campionato di Serie A, disputate tra venerdì con l'anticipo Milan-Atalanta e sabato. Sono quattro i ca ...