L’altra-Asia che si unisce per contenere Pechino (Di domenica 26 luglio 2020) L’Asia è sempre più un crocevia di tensioni. La pandemia ha accelerato una serie di processi in particolare intorno alla Cina. Pechino si è mostrata più aggressiva e diversi focolai sono scoppiati lungo le sue frontiere, come nel caso del Mar Cinese Meridionale, o gli scontri in Ladakh lungo il poroso confine Sino-Indiano. Ma questi … L’altra-Asia che si unisce per contenere Pechino InsideOver. Leggi su it.insideover

nellosplendor : @Gio_Dusi Sono sempre curioso di capire se la Red Bull tenterà un'altra impresa da qualche parte. In Brasile, final… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra Asia La sfida del lusso a turismo bloccato: conquistare lo shopping cinese, in Asia Corriere della Sera