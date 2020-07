Juventus-Sampdoria 2-0: le pagelle della squadra allenata da Maurizio Sarri (Di domenica 26 luglio 2020) E' terminata la partita tra Juventus e Sampdoria, partita della 36esima giornata di Serie A, stagione 2019/2020. Di seguito le pagelle della formazione guidata da Maurizio Sarri. Szczesny 6 - Timbra il cartellino al minuto 71 con una parata importante su Quagliarella. Bene quando sollecitato dagli attaccanti doriani. Danilo 6 - Esce dopo uno scontro alla testa con Ramirez. Non aveva demeritato sin lì. (Dal 28′) Bernardeschi 6,5 - Torna al gol in campionato dopo quasi 2 anni (da settembre 2018... Leggi su 90min

Pagelle e tabellino di Juventus-Sampdoria, match valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A. Le reti di Ronaldo e Bernardeschi consegnano lo scudetto ai bianconeri Missione compita per la ...Proprio come piace a CR7, proprio come piace alla Juventus. Un matrimonio felice ... Una prodezza storica, a punire inesorabilmente la Sampdoria; un salto di quasi 70 centrimeti. Fantascienza.