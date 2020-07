Juventus-Sampdoria 2-0: bianconeri campioni d’Italia (Di domenica 26 luglio 2020) Con due giornate di anticipo la Juventus conquista il nono scudetto consecutivo della sua storia. I bianconeri hanno superato, pur non senza qualche difficoltà, una Sampdoria ben messa in campo grazie ad una rete del solito Ronaldo e di Bernardeschi La Partita Sarri ripropone Pjanic dal primo minuto a centrocampo insieme a Rabiot e Matuidi. In avanti c’è Cuadrado a completare il tridente con Ronaldo e Dybala. In difesa, Danilo va a destra, Bonucci e De Light al centro, mentre Alex Sandro va a sinistra. Ranieri invece si schiera con il 4-4-1-1 con Ramirez a supporto di Quagliarella. Tonelli- De Paoli e Augello-Jankto sulle fasce. Pur non avendo più nulla da chiedere al campionato, la Sampdoria riesce ad imbrigliare gli uomini di Sarri creando non poche difficoltà alla ... Leggi su sport.periodicodaily

