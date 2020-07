Il sito ufficiale del Napoli commenta la vittoria sul Sassuolo: Elseid Hysaj e Allan “diversamente bomber” (Di domenica 26 luglio 2020) Come di consueto, sul suo sito ufficiale il Napoli ha commentato la partita appena giocata dagli azzurri. “Il battesimo del gol di Hysaj sacramenta l’apertura della serata del San Paolo e la seconda rete stagionale di Allan la sigilla. Il Napoli batte il Sassuolo con le firme inedite dei suoi due “diversamente bomber”. Elseid griffa la prima volta in azzurro dopo 5 stagioni, mentre Allan torna alla gioia dell’esultanza a 7 mesi dall’ultima volta, proprio contro gli emiliani al Mapei Stadium. Insomma: visto timbrato andata e ritorno. Dopo stasera sono ben 17 i calciatori azzurri andati a segno in campionato: battuto il primato dei 15 goleador risalente alle stagioni 2017/18 e ... Leggi su calciomercato.napoli

