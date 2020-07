Il Recovery Fund non esiste, parola di Mario Monti (Di domenica 26 luglio 2020) di Giuseppe Masala. << Il bilancio della Ue 2021-2027 e il Recovery Fund, per dispiegare i loro effetti, richiedono che la decisione sulle nuove risorse proprie venga ratificata da tutti gli Stati membri, come se fosse una modifica del Trattato (e magari qualche Paese penserà di ricorrere ad un referendum …)>>. Mario Monti, Corriere della Sera 21/Luglio/2020. Mario Monti non è certamente sospettabile di essere un sovranista e un antieuropeista, però sicuramente l’uomo ha delle caratteristiche straordinarie nel mondo politico italiano di oggi. Una di queste è il fatto che non lesina verità sgradevoli né le ricopre con un velo ipocrita. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 21 Luglio a ... Leggi su ilparagone

