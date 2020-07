Ferrero e il difetto di… Cristiano Ronaldo: “Il suo soprannome è come una marca di una macchina” (Di domenica 26 luglio 2020) Massimo Ferrero non si fa problemi a parlare liberamente senza peli sulla lingua. Il simpatico patron della Sampdoria ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di Libero Quotidiano in cui ha parlato della sua squadra blucerchiata ma anche del confronto con la Juventus e con Cristiano Ronaldo.Ferrero e il difetto di CR7caption id="attachment 990527" align="alignnone" width="567" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionParte dalla gara dell'andata il pensiero di Massimo Ferrero sul campione portoghese: "Il gol di Cristiano Ronaldo? Non mi ci faccia ripensare! Non so come ci sia riuscito, ma quella sera Ronaldo si è alzato in cielo: avrà avuto delle ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Massimo Ferrero scarta Cristiano Ronaldo: per il cinema non va bene. E il suo difetto... - #Massimo #Ferrero… - news24_napoli : Ferrero: “Juventus, vogliamo rovinarti la festa! Ronaldo ha un piccolo… - tempoweb : #Ferrero scarta #CristianoRonaldo: per il cinema non va bene. E il suo difetto... #JuveSamp #26luglio… - ilbianconerocom : Ferrero: 'Samp, non siamo vittima della Juve, rimandiamo lo scudetto. Ronaldo? Ha un difetto'… - fantom9 : Non lo mettevo in dubbio... #JuvSam -