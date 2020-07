F1, Marko: “Gli stipendi dei piloti vanno ridotti” (Di domenica 26 luglio 2020) Helmut Marko, consigliere della Red Bull, ha le idee chiare circa i piloti e soprattutto i loro stipendi sempre più alti: “Se Mercedes non paga lo stipendio di Hamilton, lo farà qualcun altro. Per esempio, Petronas darà meno soldi alla scuderia e un po’ di più al pilota britannico – ha dichiarato in un’intervista ad Auto Motor und Sport –Per questo motivo penso che sia cruciale un tetto agli stipendi dei piloti“. Marko vuole perciò seguire la strada del risparmio non solo in sede di sviluppo, ma anche negli ingaggi. Però tutto ciò sembra essere più facile a dirsi che a farsi. Per esempio, Max Verstappen, pilota di punta del team di Milton Keynes, percepisce 35 milioni ... Leggi su sportface

